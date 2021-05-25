Тюмень, , 16:21 — REGNUM В Тюменской области адвокат обвиняется в покушении на мошенничество со стоимостью юридических услуг и квартирой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 41-летний адвокат с 2014 по 2019 годы предоставил в суд фиктивные документы с заведомо ложными сведениями о стоимости оказанных им юридических услуг. Также, используя подложные документы, он намеревался незаконно приобрести права собственности на двухкомнатную квартиру.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере»). По решению суда юрист заключён под стражу.