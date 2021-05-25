Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на время следствия арестовал главного инженера МУП «Управление «Водоканал» Таганрога, ставшего фигурантом уголовного дела о гибели 11 коммунальщиков на коллекторе.

Подозреваемый в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных работ (ч. 3 ст. 217 УК РФ) пробудет под стражей до 20 июля 2021 года, пишет «Интерфакс».

Наряду с этим завершено предварительное расследование несчастного случая на очистных сооружениях. Результаты переданы в Фонд социального страхования для организации страховых выплат пострадавшим и семьям погибших.

ИА REGNUM сообщало, что в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района погибли 11 человек, семеро остаются на лечении в больнице скорой медицинской помощи. Это не только сотрудники аварийной бригады, но и сотрудники водоканала, пытавшиеся оказать помощь коллегам в первые минуты ЧП.

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