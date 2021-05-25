Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Заявка по комплексному развитию Рефтинского городского округа, подписанная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, одобрена в Минсельхозе РФ. По проекту «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет выделено более 700 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений с блоком локальной очистки сточных вод и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский, сообщает областной департамент информполитики.

Как рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, заявка успешно прошла предварительный отбор проектов на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

«Местные очистные сооружения перегружены. На протяжении практически 40 лет средства на их кардинальную реконструкцию не выделялись. Со строительством новых очистных население и предприятия городского округа Рефтинский будут обеспечены услугами водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, что позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и минимизировать негативные последствия от производственной деятельности местных предприятий. Качество сбрасываемых сточных вод будут доведены до нормативно допустимого воздействия на водный объект рыбохозяйственного значения реки Полуденка», — рассказал министр.

Центр культуры и искусства в поселке Рефтинский является единственным учреждением культурно — досугового типа. Здесь функционируют 18 клубных кружков, в которых занимаются более 350 человек. В течение года в здании и на площади перед центром культуры проходят в среднем 270 массовых мероприятий. Однако здание центра, с момента постройки — 1975 года — никогда капитально не ремонтировалось.

«Реализация проекта позволит создать доступные условия для маломобильных групп, а также вовлечь детей и молодежь в активную социокультурную деятельность центра. Появится возможность открыть дополнительные кружки. Например, специалисты центра уже планируют создать студии звукозаписи, фото-видео монтажа, театральную и вокально-инструментальную студию. Через работу таких студий можно решать задачи по подготовке школьников к осознанному профессиональному выбору и реализации дальнейшего варианта продолжения образования и к последующему профессиональному самоопределению», — рассказал Артем Бахтерев.

Оба проекта общей стоимостью 706 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 626 млн. рублей, из областного — 37 млн. рублей, из местного 6,8 млн. рублей.

Напомним, программа «Современный облик сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей из сельских территорий. В Свердловской области по программе КРСТ строится школа на 550 мест в Байкалово, там же 15,5 километров газопроводов. Начальная школа на 400 мест и система канализации целого микрорайона в поселке Пышма. ФОК — в поселке Пионерский Ирбитского района.