Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Американская актриса Линдси Лохан снимется в новом фильме производства Netflix. Об этом сообщило издание Variety.

По данным СМИ, актриса исполнит роль «недавно обрученной, избалованной наследницы отеля». Фильм будет снят в жанре романтической комедии.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз Линдси Лохан принимала участие в киносъёмках в 2019 году. Тогда она исполнила одну из ролей в триллере «Среди теней».

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