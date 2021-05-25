Москва, , 16:14 — REGNUM Во вторник, 25 мая в Москве организаторы объявили об итогах олимпиады «Я - профессионал». Дипломантами состязаний стали более 3800 студентов из 70 российских регионов. Все результаты участников уже опубликованы в их личных кабинетах на официальном сайте проекта. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Пресс-конференция прошла на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» и была посвящена завершению очередного сезона олимпиады. Участие в ней приняли первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие спикеры.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал о том, как прошел четвертый сезон олимпиады: «Я хочу поприветствовать всех тех студентов, кто не побоялся рискнуть, кто нашел для этого свободное время. Понятно, что со временем всегда сложно. Наверное, это самый дефицитный ресурс. И это тоже решение — найти время, инвестировать его в повышение своих профессиональных компетенций, инвестировать его в открывшееся окно возможностей. Олимпиада «Я — профессионал» такие возможности предоставляет, при этом с каждым годом шире, потому что в этом году уже было 72 направления, 72 специальности, по которым ребята могли соревноваться. Причем, помимо традиционных, появляются такие узкоспециализированные направления, например, как «Квантовые технологии». Или ответом на большую программу развития туристической отрасли в стране, на мой взгляд, явилось появление отдельного направления «Гостиничное дело».

Также Сергей Кириенко отметил направление «Детство как феномен», проверяющее совокупность компетенций, связанных с образованием и воспитанием детей. Это направление отражает тот факт, что безопасность, развитие, воспитание и образование детей является важнейшим приоритетом деятельности государства.

Он добавил, что всего на участие в олимпиаде в 2020—2021 учебном году было подано 576 тысяч заявок, при этом 57% регистраций поступили от девушек: «Причем что порадовало: у нас обычно в конкурсах «Россия — страна возможностей» мы всегда особое внимание уделяем тому, чтобы сагитировать принять участие прекрасную половину человечества. У нас, как правило, мужчины активнее женщин. Вот в студенческих олимпиадах это не так, и это здорово».

Об итогах соревнований рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара: «В этом году мы провели совершенно нереальный четвертый сезон. Он был необычным абсолютно для всех: участников, вузов, организаторов. Он получился и самым длинным — из-за перехода на онлайн-формат мы продлили период проведения соревнований. Но участники нас поддержали и адаптировались к изменениям. В итоге мы смогли вырасти практически по всем показателям, и сегодня мы поздравляем с победой 3881 дипломанта четвертого сезона олимпиады».

Она отметила, что в числе дипломантов 142 золотых, 186 серебряных и 232 бронзовых медалиста, 1205 победителей и 2116 призеров. Они представляют 348 вузов и 70 российских регионов.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаровподелился результатами опроса, проведенного среди участников четвертого сезона проекта: «Опрос показал, что 46% респондентов интересна не только олимпиада, но и другие конкурсы платформы «Россия — страна возможностей». Из всего перечня особенно часто упоминались проекты, связанные с развитием карьеры — 20%. Мы будем рады видеть ребят на наших конкурсах. Прямо сейчас можно подать заявку на наш студенческий проект «Твой ход», конкурсы «Цифровой прорыв» и «Моя страна — моя Россия», а летом ещё и поехать на образовательные форумы «Я — профи». 10 уже прошли, но впереди еще 9. Так что самое время подать заявки».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин анонсировал ряд грядущих карьерных мероприятий для дипломантов олимпиады: «Седьмого июня откроется карьерный портал, где дипломанты смогут выбрать профильную стажировку. На начало лета около 200 работодателей планируют разместить свои вакансии на портале, а в сумме переговоры о стажировках ведутся более чем с четырьмя сотнями компаний. Также в 2021 году карьерный портал будет открыт не только для дипломантов четвертого сезона, но и для студентов, которые заняли призовые места в прошлом году. В силу эпидемиологической обстановки в 2020 число стажировок, доступных для начинающих специалистов, снизилось. Поэтому мы решили предоставить студентам дополнительную возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень и зарекомендовать себя перед работодателями».

В 2020—2021 году организаторами олимпиады выступили 28 ведущих российских вузов, в том числе НИУ ВШЭ. Высшая школа экономики стала вузом-организатором сразу девяти соревновательных направлений.

«Мы видим серьезный рост заинтересованности студентов региональных университетов, а это та цель, ради которой и была придумана олимпиада «Я — профессионал». Этот факт подтверждают рост числа участников из небольших региональных вузов и ротация вузов в олимпийском зачете и рейтинге по учету дипломантов: 96 вузов с дипломантами и 49 вузов с медалистами, которые в прошлом году таковых не имели. Высокие достижения студентов являются зримым доказательством качества работы региональных вузов. Пусть самые сильные молодые люди традиционно уезжают в Москву и Санкт-Петербург, но и менее подготовленные в школе студенты могут конкурировать с ними на равных, при условии, что университет обеспечивает высокое качество работы. — отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Он также рассказал о результатах традиционных московских вузов-лидеров олимпиады: «Хочу отметить, что в этом году два традиционных лидера МГУ и Вышка поменялись местами. У нас 1-е место по «золоту», а по общему количеству медалей победил МГУ. В прошлом году все было с точностью до наоборот».

«Уже четыре года Яндекс выступает техническим партнёром олимпиады «Я — профессионал». За это время мы не просто наблюдали, но и активно работали над развитием проекта. В этом сезоне впервые все этапы олимпиады прошли в онлайн-формате. Это нашло поддержку у многих участников — они смогли соревноваться дистанционно и в комфортных для себя условиях, зачастую домашних. Вероятно, именно поэтому явка студентов на заключительном этапе выросла на 6% по сравнению с прошлым годом», — рассказала генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина.

Также к конференции по видеоконференцсвязи подключились дипломаты олимпиады из разных городов России. Они рассказали о своих историях успеха и о том, какую роль проект «Я — профессионал» сыграл в их обучении и карьере.

Григорий Кривилев, студент магистратуры РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, успешно участвует в олимпиаде третий год подряд. В этот раз он стал бронзовым медалистом по своему профильному направлению «Нефтегазовое дело». Во втором и третьем сезонах Григорий также становился дипломантом состязаний. Благодаря этим достижениям в 2020—2021 учебном году он смог получить грант Президента Российской Федерации.

Елена Анкудинова тоже опытный участник олимпиады. Девушка учится в магистратуре ДВФУ и в будущем планирует развивать сферу делового туризма во Владивостоке. Во втором сезоне она стала победителем по направлению «Управление персоналом». В третьем сезоне на олимпиаде появилось профильное направление Елены — «Туризм». Девушка смогла выиграть бронзовую медаль по этой дисциплине и вновь стать победителем по «Управлению персоналом». В четвертом сезоне студентка повторила свой успех и снова стала бронзовой медалисткой «Я — профи» по направлению «Туризм».

Софья Нагина, студентка 6-го курса медико-профилактического факультета РязГМУ им. академика И. П. Павлова, в этом году стала серебряной медалисткой олимпиады по направлению «Медико-профилактическое дело». В прошлом году она также участвовала в состязаниях, но не смогла занять призовое место, однако попала на зимнюю медицинскую школу Сеченовского Университета для участников олимпиады. Этот опыт замотивировал Софью основательно подготовиться и снова попробовать свои силы на олимпиаде. После получения диплома медалистка настроена продолжить обучение в ординатуре. Параллельно с учебой Софья планирует начать работать и применить свои знания на практике в составе санитарной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».