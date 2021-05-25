Кемерово, , 16:13 — REGNUM В Кемеровской области, несмотря на нестабильную погоду и ночные заморозки, удается выполнять весенние полевые работы в рамках среднемноголетних сроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

На сегодняшний день яровыми культурами засеяно 457,2 тыс. га (63% от плана). Из них зерновые и зернобобовые занимают 357 тыс. га — это пшеница (207,6 тыс. га), ячмень (81,9 тыс. га), овёс (32,5 тыс. га), горох и чечевица (33,4 тыс. га), а также гречиха и кукуруза.

«В этом году в силу погодных условий мы работаем медленнее, чем в прошлом, кроме того, по сравнению с 2020-м мы увеличили плановую посевную площадь на 27 тысяч гектаров, перейдя рубеж в 900 тысяч гектаров. Это означает, что необходимо выполнять больше работы в сжатые сроки, и аграрии ловят каждый погожий час, чтобы осенью собрать достойный урожай», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов.

Среди муниципалитетов по севу зерновых лидируют Гурьевский (72% от плана), Прокопьевский (70%) и Топкинский (69%) муниципальные округа.