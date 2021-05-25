Воронеж, , 16:11 — REGNUM Владимир Перцев покинул пост руководителя регионального управления по охране объектов культурного наследия. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Александр Гусев освободил Владимира Перцева от должности руководителя регионального управления по охране объектов культурного наследия. Досрочное прекращение полномочий произошло по инициативе Перцева», — говорится в сообщении.

Перцев руководил управлением по охране объектов культурно наследия Воронежской области с 2018 года, до этого работал начальником отдела по делам архивов управления делами Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре — декабре 2020 года, несмотря на протесты горожан, собственником участка был произведен снос построек бывшего хлебозавода №1, в том числе постройки XIX века. В частности, была уничтожена старинная труба бывшей паровой мельницы. Здания не были признаны объектами культурного наследия, а лишь включены в перечень объектов, обладающих такими признаками. Губернатор Александр Гусев, комментируя ситуацию, заявил, что в ситуации виновны чиновники из управления по охране объектов культурного наследия. 4 декабря был выпущен приказ о признании комплекса хлебозавода объектом культурного наследия.

По теме: «Каждый день хожу мимо и плачу» — в Воронеже снесли архитектурный памятник