Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 мая после посещения коллективного сада «Луч» под Екатеринбургом поручил правительству решить вопрос с грантами для садоводческих товариществ, которые могут пойти на подъездные пути, детские площадки и другую нужную инфраструктуру. А также глава региона поручил проработать вместе с депутатами законодательную инициативу об обеспечении безопасности на участках, сообщает областной департамент информполитики.

Глава региона приехал в сад «Луч» по приглашению председателя регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой, чтобы обсудить меры поддержки и развития садоводства для уральцев. Всего в Свердловской области, по официальным данным, зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков, а садоводов насчитывается около 700 тысяч. Почти 13 тысяч человек прописаны в своих дачных домах. И вопросы, которые волнуют хозяев садовых участков, во всем регионе схожи. Это состояние подъездных дорог, электроснабжение и обеспечение водой, слабо развитая система сбора и вывоза мусора, вопросы пожарной безопасности.

По словам губернатора, решение здесь однозначное — садоводам нужно помогать, и подход к решению всех вопросов должен быть комплексным. Один из вариантов — создание системы грантов по аналогии с мерами поддержки фермерских хозяйств.

«Мы это можем сделать на региональном уровне. По моему поручению правительство уже в этом году отработает механизм выделения грантов на проекты благоустройства, чтобы со следующего года мы такие средства уже могли выделять. Я прошу и депутатский корпус включиться, посмотреть на проблемы «на земле», вместе найти пути их решения», — сказал Евгений Куйвашев.

Так, по словам губернатора, представителям Свердловской области в Государственной думе необходимо выступить с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов. Так, во время экскурсии по товариществу «Луч» Евгений Куйвашев увидел, что далеко не на всех участках правильно расположены электрощитки: зачастую доступ к ним ограничен, как и к деревянным опорам линии электропередачи. Так быть не должно. Также необходимо проработать вопросы с пожарными водоёмами и другими мерами пожарной и другой защищённости коллективных садов. Координацию этой работы после обращения губернатора возьмёт на себя депутат Сергей Чепиков.

Надежда Локтионова и председатель «Луча» Надежда Шурмилёва провели сегодня для Евгения Куйвашева экскурсию по территории сада. И кроме обсуждения проблемных вопросов показали губернатору ещё и достижения садоводов. Настоящая жемчужина здесь — участок Людмилы Черкасской, которая собирает свою уникальную коллекцию редких для Урала растений много лет. Это и клематисы, джефферсония, глауцидиум, водные растения и хвойные растения Дальнего востока и Японии.

Садоводы рассказали губернатору, что с готовностью участвуют в городских и региональных ярмарках. Только этом году в Свердловской области пройдёт не меньше тысячи таких мероприятий. Кроме того, часть своего урожая они традиционно передают организаторам благотворительных проектов. Евгений Куйвашев поблагодарил хозяев садовых участков и за их труд, и за неравнодушие.