Вашингтон, , 16:15 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 25 925 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся COVID-19 стало составлять 33,14 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 427 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 590 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM,24 мая на территории США было выявлено 12 853 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низких показателей за 2021 год.