Казань, , 16:50 — REGNUM В Татарии прошлый летний сезон прошел в условиях жестких огранинений на соблюдение санитарных тредований и завершился благополучно. В текущем году по организации детского отдыха внесены коррективы, заявила главный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

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В предстоящем летнем сезоне увеличена заполняемость лагерей до 75%, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием нескольких отрядов. Действующим остается запрет на родительские дни, уточнила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора.

Сотрудники детских оздоровительных учреждений смогут покидать их, но по возвращению за три дня до начала смены они обязаны пройти тестирование на COVID-19. Руководителям лагерей рекомендовано нанимать персонал при наличии вакцинации, либо с наличием антител. Кроме этого, работники пищеблоков за три дня до начала смены обязаны сдать тест на кишечную инфекцию, добавила Патяшина.

ИА REGNUM напоминает, на организацию летней оздоровительной кампании выделяется 247 млн рублей. Из них 236,3 млн — субсидия из бюджета Татарии, 2,3 млн — из бюджета Казани, 8,4 млн — средства предприятий. Еще на эти цели будут направлены 78 млн рублей, поступивших от продажи путевок.

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