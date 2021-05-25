Москва, , 16:09 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 26 мая намерено раместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске — 10,009 млрд рублей.

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 30 млрд рублей.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.