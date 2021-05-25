Варшава, , 16:08 — REGNUM 25 мая 19 игроков сборной Польши по футболу, попавшие в список спортсменов, которые примут участие в грядущем чемпионате Европы, прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом на странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«19 игроков прошли вакцинацию, остальные не захотели. Кроме того, у нескольких человек обнаружены антитела. Можно сказать, что к поездке на «Евро-2020» готовы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Польского футбольного союза также уточнил, что игроки были вакцинированы препаратом Johnson & Johnson, который в отличие от иных препаратов состоит из одного компонента.

Напомним, сборная Польши на чемпионате Европы проведет все три матча группового этапа в Санкт-Петербурге. Там «бело-красные» сыграют со сборными Испании, Швеции и Словакии.