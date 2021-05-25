Ярославль, , 16:06 — REGNUM Ярославская областная дума рекомендовала продлить полномочия Михаила Крупина в качестве регионального Уполномоченного по правам ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в заксобрании.

Михаил Крупин Yarduma.ru

Михаил Крупин был избран и назначен на пост детского омбудсмена в 2016 году. Тогда выборы прошли в жёсткой конкурентной борьбе. Спустя пять лет желающих побороться за этот пост кроме действующего омбудсмена не нашлось.

«В прошлый раз даже не с первого раза был избран уполномоченный по правам ребёнка. В этот раз конкуренции не было, потому что подавляющее количество депутатов, а по факту все, кто не находился в отпуске либо на больничном, подписали заявление на выдвижение кандидатуры Михаил Львовича. От всех фракций. Это лучше всего характеризует его работу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Крупина на пост Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

«Во-первых Михаил Львович очень кропотливо и въедливо вникает в конкретные проблемы детей, которые возникают. Не всё публикуется в средствах массовой информации. Он умеет объединить деятельность правоохранительных органов и судебных приставов для решения проблем в пользу детей. Из очень серьёзных проблем он помогал детям выбираться. У него сильный юридический аппарат. Во-вторых, он инициирует большое количество общественных проектов, пропагандирующих правильное воспитание детей, безопасность, ответственное отцовство и материнство. К нам в регион многие приезжают, чтобы перенять опыт реализации деятельности уполномоченного», — сказал Антон Капралов.

Решение Ярославской областной думы будет направлено в структуры Уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

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