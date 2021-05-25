Варшава, , 16:06 — REGNUM Оппозиционного блогера Романа Протасевича, который находился в самолете, совершившем экстренную посадку в минском аэропорту, после задержания якобы избили белорусские силовики. Об этом 25 маят заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Polskie Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«На опубликованной видеозаписи видно, что в отношении Протасевича применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека», — заявил Яблонский.

Напомним, 24 мая в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» показали видео, на котором взволнованный Роман Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Кроме того, блогер сообщил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.