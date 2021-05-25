Куала-Лумпур, , 16:02 — REGNUM В Малайзии опросили пассажиров, пострадавших в результате столкновения поездов в метро, сообщает CNN Indonesia.

Очевидцы рассказали, что в результате столкновения все пассажиры упали на пол, многие получили серьезные травмы.

Пассажиры также сообщили, что до того, как произошла авария, поезд остановился на 15 минут, а затем, снова поехал.

«Мы проехали несколько секунд, когда произошла авария, удар был очень сильным», — рассказал один из пассажиров поезда.

В Малайзии предположили, что авария могла произойти из-за ошибки в центре управления поездами.

Ранее была также выдвинута версия халатности машиниста.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновение поездов в Малайзии могло произойти из-за халатности машиниста