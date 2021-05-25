Луганск, , 16:02 — REGNUM Один раз за сутки украинские силовики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 25 мая управление Народной милиции республики.

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Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район посёлка городского типа Фрунзе, по которому боевики выпустили 30 гранат. Обстрел вёлся из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17) и ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7).

В оборонном ведомстве ЛНР также указали на размещение украинской стороной двух бронетранспортёров и трёх боевых бронированных машин вблизи населённого пункта Попасная.

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