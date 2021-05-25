Москва, , 16:01 — REGNUM Сырьевой рынок 25 мая стабилизируется после восстановления цен на нефть и предпринимает попытки закрепления в пределах $68−69 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Это касается обоих сортов популярной нефти. Баррель Brent торгуется по $68,18, пока может балансировать в пределах $68−69.

Но в случае пробоя нижней границы диапазона «медведи» направятся к $67,75. «Бочка» нефти марки WTI стоит $65,82, нефть может снижаться к $65,70.

Опасения относительно погодных условий (сезон ураганов в США) уже заложены в цены на сырье.

Теперь рынок будет ждать свежей информации по запасам нефти и нефтепродуктов в США — первый релиз выйдет 25 мая вечером от API.

В случае роста запасов цены на нефть снизятся, а в случае падения показателя получат шанс на повышение», — полагает эксперт.

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