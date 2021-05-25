Сочи, Краснодарский край, , 16:00 — REGNUM Несмотря на непростую ситуацию в международных делах и сохраняющиеся эпидемические ограничения, Россия и Мальта подтвердили заинтересованность развивать отношения в самых разных областях. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты Эваристом Бартоло заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время уже готов к подписанию целый ряд межведомственных меморандумов, в том числе в сферах культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения. Также стороны условились содействовать реализации планов в отношении межпарламентских контактов.

«Будем, конечно же, способствовать и расширению торгово-экономических связей, в том числе и через интенсификацию работы по линии профильных ведомств, экономических операторов, по линии российских регионов: Краснодарский край, Кемерово, Калужская область проявляют интерес к тому, чтобы установить партнёрские отношения, в том числе в хозяйственной области», — добавил Лавров.

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Российский министр отметил усилия Мальты по адаптации национального законодательства, в частности в налоговой сфере, требованиям международных финансовых регуляторов. Лавров уверен, что оперативная ратификация Мальтой двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения будет способствовать правовому регулированию отношений с Россией в данной сфере.