Стамбул, Турция, , 16:00 — REGNUM В рамках визита в Турцию президент Польши Анджей Дуда провел в Стамбуле встречу с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I — главой Константинопольского патриархата православной церкви. Об этом польский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Турцию, сообщает Polskie Radio 24.

«Мы с супругой верны католической церкви, но визит к нашим православным братьям — это большой опыт для нас, как духовный, так и дружеский. Тем более, у нас в Польше православная конфессия достаточно широко представлена», — заявил Дуда.

По словам польского президента, стороны в рамках встречи значительное внимание уделили ситуации в Белоруссии. «В Белоруссии в основном православное население, и мы вместе с нашими соотечественниками — польскими белорусами — молимся за эту республику, за её народ. Мы надеемся, что верующие в Белоруссии смогут исповедовать свою религию в мире, что они смогут жить в соответствии со своими принципами, в которые они верят», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита в Турцию Анджей Дуда провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Стороны договорились усилить сотрудничество в военной, политической и экономической сферах. В частности, Польша закупила у Турции 24 боевых беспилотника Bayraktar TB2.