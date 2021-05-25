Москва, , 15:58 — REGNUM Российский рубль 25 мая игнорирует локальное снижение цен на нефть и остается в сильной позиции в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль и доллар Петр Данилов © Красная Весна

«Доллар торгуется по 73,42 руб. и может балансировать в диапазоне 73,20−74,50 руб. Евро стоит 89,98 руб. и остается в коридоре 89,70−90,50 руб.

Стратегически в валютной секции уже несколько дней не меняется ничего: российская валюта тщательно оставляет без внимания любой внешний и внутренний негатив.

Также рубль фильтрует фундаментальные катализаторы в виде цен на сырье и спроса на риск.

Все проходит как будто мимо рубля, а он остается нейтральным наблюдателем. Такое возможно в отдельных случаях.

Например, если в валютной секции идут скрытые интервенции, сглаживающие колебания курса, или валюта продаётся или покупается в чьих-то конкретных интересах.

Рубль был и остается валютой развивающейся экономики сырьевого типа, он по своей структуре волатилен и подвижен. Сам по себе он долго находится в нейтралитете не в состоянии», — считает эксперт.

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