Тверь, 25 мая, 2021, 15:57 — ИА Регнум. XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, состоится в Тверской области 29 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Крестный ход

«Волжский Крестный ход — важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги — это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа», — считает губернатор Игорь Руденя.

Крестный ход начнется от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Здесь 29 мая пройдёт божественная литургия, чин малого водоосвящения, а также концерт. В нём примут участие творческие коллективы из Тверской области и Москвы, в том числе мужской хор «Пересвет» и ансамбль колокольной музыки «Колокола России».

С 29 по 31 мая Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа. Участниками хода станут представители духовенства, православные верующие, гости тверского региона. Паломники посетят монастырь Нило-Столобенская пустынь и Житенного монастыря.

Затем участники направятся в Селижаровский муниципальный округ, Ржев и Зубцов. Крестный ход встретят в Старицком Успенском монастыре, 3 и 4 июня — в Твери, Калининском и Конаковском районах, 5 июня — в Дубне Московской области и городе Кимры. С 6 по 8 июня крестный ход будет проходить в Кашинском городском округе и Калязинском районе.

Заключительным мероприятием Волжского Крестного хода станет традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы. Площадкой проведения станет Калязин. Фестиваль проводится в регионе с 1998 года.

Волжский Крестный ход проводится с 1999 года. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник. В 2017 году исток Волги освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. В 2018 году юбилейный XX Волжский Крестный ход прошёл по территории 24 муниципалитетов Тверской области и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.