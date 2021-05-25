Москва, , 15:56 — REGNUM Начинается большой проект проникновения технологий 5G в метро Москвы, сообщил 25 мая мэр столицы Сергей Собянин на форуме Smart Cities Moscow.

«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект», — приводит слова мэра агентство «Москва».

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Как сообщало ИА REGNUM, французский город Лилль объявил о внедрении сети стандарта связи 5G.

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