Майкоп, , 15:56 — REGNUM В Адыгее продлили срок ареста бывшему руководителю администрации города Майкопа Андрею Гетманову. По ходатайству следствия суд оставил его в СИЗО еще на два месяца, сообщили 25 мая в пресс-службе СКР по региону.

Новый срок пребывания под стражей для градоначальника, подозреваемого в совершении преступлений по трем статьям УК РФ, ограничен теперь 23 июля 2021 года. Напомним, мэр Майкопа был задержан в марте 2021 года по подозрению в вымогательстве.

Его также подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Все три уголовных дела объединены в одно производство.

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