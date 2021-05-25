Минск, 25 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Российская гражданка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики. Об этом 25 мая сообщили в МИД России.

Oregon Department of Transportation Задержание

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Уточняется, что утром 24 мая посольство РФ в Белоруссии направило в белорусский МИД ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки РФ и предоставления консульского доступа к ней в кратчайшие сроки.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — говорится в сообщении.

Также в российском МИД уточнили, что консул РФ провел встречу с родителями Сапеги и порекомендовал им нанять на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который на данный момент, как указывают в ведомстве, уже приступил к работе.

Ранее стало известно, что российская гражданка Софья Сапега задержана в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair обсудили министры иностранных дел России и БелоруссииСергей Лавров и Владимир Макей.