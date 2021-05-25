Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Вопрос о строительстве в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) нужно решить на референдуме. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 25 мая заявил основатель общественного движения «Единство, сущность, надежда» Леван Васадзе на брифинге.

Строительство Намахваньской ГЭС ведёт турецкая компания Enka, которая, по условиям контракта, после завершения строительства берёт территорию, где построят станцию, в аренду на 99 лет. Васадзе предлагает узнать мнение граждан Грузии по этому поводу.

«Мы выступаем с инициативой проведения всеобщего референдума, считает ли общественность, что Намахвани следует строить в соответствии с текущими условиями соглашений, подписанных с Enka», — сказал лидер движения.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава. С 23 мая 2021 года активисты начали протестовать в Тбилиси. Протестующие заявили, что 25 мая будут блокировать улицы в столице.

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