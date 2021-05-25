Москва, 25 мая, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект об особенностях кредитования регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«От этого закона многое зависит для того, чтобы была сокращена разница по бюджетной обеспеченности наших регионов. И в этом заключается как раз смысл закона. И концепция должна обеспечивать решение этой задачи», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вводится новый вид кредитов — на реализацию инфраструктурных проектов. Предусматривается нераспространение установленного в настоящее время предельного пятилетнего срока предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств региона в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитов, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.

Правительству предоставляется право утверждения порядка проведения отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством государственного финансового контроля за ходом реализации таких проектов.

Кроме того, уточняются подходы к расчету показателей отнесения субъекта Российской Федерации к группам заемщиков при оценке долговой устойчивости региона.

Одновременно поправками в Бюджетный кодекс правительству Российской Федерации предоставляется право в установленном им порядке провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, установить меры ответственности за невыполнение регионом условий реструктуризации и обязательств по соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов.

Минфину дается право предоставлять бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1% годовых.

Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию. Эффект от этих предложений президента после того, как закон будет принят, только по 2021 году составляет для регионов 217,1 млрд рублей, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). То есть в 2021 году вместо того, чтобы возвращать эти средства, регионы страны смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан.

Кроме того, законопроектом предлагается перенести срок внесения бюджета на 15 дней и установить его внесение не позднее 15 сентября. Таким образом, у парламентариев возникает возможность уже в году принятия бюджета провести многие процедуры, необходимые для того, чтобы деньги заработали с 1 января.

Законопроект предполагается доработать ко второму чтению.

«Мы ко второму чтению ряд поправок внесем, целью которых будет большая открытость процедуры, связанной с выработкой формул, методик, и, конечно, нам важно, чтобы до распределения средств эти методики, формулы обсуждались парламентом, депутатами профильных комитетов, трехсторонней комиссией, Советом Федерации», — заявил Володин.