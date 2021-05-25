Москва, , 15:52 — REGNUM Рост лимитов по кредитным картам, наблюдающийся в России с начала 2021 года, обусловлен улучшением ситуации в экономике и увеличением спроса населения на кредиты, в том числе на ожиданиях роста ставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«При этом апрельский скачок в значительной степени связан с сезонным фактором — в преддверии майских праздников, которые в этот раз оказались продолжительными, людям, как правило, требуются повышенные объемы денежных средств.

Деньги идут на оплату турпутевок, товаров для спорта и отдыха, товаров для дачи. А учитывая, что за последний год люди набрали большое количество ипотечных кредитов и переселились в новые квартиры, средства также могут пойти на покупку стройматериалов, бытовой техники, товаров для дома.

И на этом фоне банки, судя по всему, решили пойти навстречу своим клиентам.

Учитывая, что кредитные карты банки обычно предлагают наиболее платежеспособным заемщикам, ситуация не выглядит тревожной. Большие опасения, скорее, вызывает общее достаточно быстрое увеличение закредитованности людей при стагнации их доходов.

На это уже обращали внимание представители Центробанка РФ. Определенному «охлаждению» рынка кредитования должны будут способствовать нормализация монетарной политики ЦБ.

Также охладит рынок кредитования планируемые макропруденциальные меры (повышение надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, повышение коэффициентов риска по ипотеке и др.)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки увеличили средний лимит по новым кредитным картам до 72,9 тысячи рублей, приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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