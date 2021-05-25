Москва, , 15:54 — REGNUM Популярный блогер Дина Саева ответила на вопрос подписчика о своём отношении к популярности блогера и ведущей Лизы Анохиной. Она опубликовала историю в своём Instagram-аккаунте.

«Многие пишут гадости про неё, что она незаслуженно добилась такой популярности, что у нее нет галочки, что ей во всем помогает мама и кучу другого негатива», — отметила Саева. Блогер написала, что гордится Анохиной, так как она «для своего юного возраста добилась всего», а кто в этом ей помогал — не важно.

Ранее Лиза Анохина опередила Дину Саеву по количеству подписчиков на платформе TikTok. Сейчас у Анохиной 23,9 млн подписчиков, а у Саевой — 21,2 млн.

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