Калуга, 25 мая 2021, 16:01 — REGNUM В сельских хозяйствах Калужской области в 2021 году численность крупного рогатого скота возросла на 8% и составила на начало мая 200 тысяч животных. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

На животноводческой ферме
На животноводческой ферме
Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

За пять месяцев 2021 года на рынок поступило почти 144 тысяч тонн молока, что на 8% больше показателей 2020 года. В этом заслуга животноводов Перемышльского, Куйбышевского и Малоярославецкого районов, которые получили наивысшие надои на одну корову. В целом по области этот показатель составил 2849 кг, что на 164 кг больше достигнутого уровня 2020 года.

«Благодаря системной государственной поддержке, способствующей росту инвестиционного потенциала молочного скотоводства, совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала скота производство молока в Калужской области стабильно растет», отметил министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

По сравнению с маем 2020 года общее стадо коров увеличилось на 12% (на 9,4 тыс. голов), в том числе дойное — на 3%. Наблюдается положительная динамика и в сельхозорганизациях, которые выращивают овец и коз.

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