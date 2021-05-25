Калуга, 25 мая, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В сельских хозяйствах Калужской области в 2021 году численность крупного рогатого скота возросла на 8% и составила на начало мая 200 тысяч животных. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На животноводческой ферме

За пять месяцев 2021 года на рынок поступило почти 144 тысяч тонн молока, что на 8% больше показателей 2020 года. В этом заслуга животноводов Перемышльского, Куйбышевского и Малоярославецкого районов, которые получили наивысшие надои на одну корову. В целом по области этот показатель составил 2849 кг, что на 164 кг больше достигнутого уровня 2020 года.

«Благодаря системной государственной поддержке, способствующей росту инвестиционного потенциала молочного скотоводства, совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала скота производство молока в Калужской области стабильно растет», отметил министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

По сравнению с маем 2020 года общее стадо коров увеличилось на 12% (на 9,4 тыс. голов), в том числе дойное — на 3%. Наблюдается положительная динамика и в сельхозорганизациях, которые выращивают овец и коз.