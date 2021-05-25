Москва, , 15:51 — REGNUM В Москве уделяется внимание развитию искусственного интеллекта, сообщил 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Smart Cities Moscow.

«Как во всем мире, мы делаем упор и ставку на искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, нейроинтерфейсы, 3D-модели», — приводит его слова агентство «Москва».

Столичный мэр добавил, что в городе начинается большой проект «проникновения 5G в московское метро».

Как сообщало ИА REGNUM, капитализация жилья участников московской программы реновации выросла, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии выставки, посвящённой программе реновации.