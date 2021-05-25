Москва, 25 мая 2021, 15:49 — REGNUM Литературные конкурсы и викторины, встречи с филологами и молодыми поэтами, чтения произведений великих классиков и стихов собственного сочинения. В День филолога участники «Молодёжки ОНФ» в 56 регионах проводят различные активности, направленные на укрепление знаний русского языка.
В честь Дня филолога во многих регионах страны участники команд провели поэтические встречи. В Забайкальском крае «Молодёжка ОНФ» организовала мероприятие в Краевой библиотеке им. А.С.Пушкина. Молодые поэтессы Вера Амосова и Вероника Хаитова прочитали стихи собственного сочинения под аккомпанемент синтезатора.
Со стихами молодых авторов познакомились также жители Магадана. Своим мастерством поделился поэт, известный композитор Александр Нагаев. Он рассказал о тонкостях переложения стихов на музыку, и о том, как рождаются песни.
Литературный вечер прошел и на Кубани. Его участниками стали команда «Молодёжки ОНФ», представители Ассоциации пресс-служб Краснодарского края и все желающие. Известные и авторские стихи звучали в одном из кафе города. Своими любимыми произведениями с присутствующими поделилась заместитель главного редактора «Кубанских Новостей» Александра Кошелева.
День филолога стал в России своеобразным продолжением Дня славянской письменности и культуры. Поэтому команда «Молодёжки ОНФ» вместе с литературными встречами решила провести викторины на знание старославянских слов среди жителей регионов.
Что такое «булат», «куща», «днесь» и «выворотень»? На эти вопросы сегодня отвечали жители Республики Адыгеи. Участники «Молодёжки ОНФ» провели опрос на центральных улицах города Майкопа. По словам ребят, большинство людей дали правильные ответы и показали хороший уровень знаний старословянских слов.
В Оренбурге участники команды провели опрос среди студентов Гуманитарно-технического техникума. А в Белгороде мероприятие ко Дню филолога прошло на площадке центра Межкультурной коммуникации Белгородского государственного национального исследовательского университета. Участники «Молодёжки ОНФ» вместе с филологами рассказали студентам о тонкостях профессии и силе слова. Они также обсудили распространенные ошибки и трудности русского языка.