Москва, , 15:49 — REGNUM Литературные конкурсы и викторины, встречи с филологами и молодыми поэтами, чтения произведений великих классиков и стихов собственного сочинения. В День филолога участники «Молодёжки ОНФ» в 56 регионах проводят различные активности, направленные на укрепление знаний русского языка.

В честь Дня филолога во многих регионах страны участники команд провели поэтические встречи. В Забайкальском крае «Молодёжка ОНФ» организовала мероприятие в Краевой библиотеке им. А.С.Пушкина. Молодые поэтессы Вера Амосова и Вероника Хаитова прочитали стихи собственного сочинения под аккомпанемент синтезатора.

«Сила слова сегодня важна, как никогда. Потому что словом мы можем выражать свои эмоции, переживания, вдохновлять друг друга на добрые дела. Когда слово соприкасается с музыкой оно становится более объемным и образным. С праздником, друзья! Вдохновляйте и вдохновляйтесь», — поздравили всех филологов с профессиональным праздником Вера Амосова и Вероника Хаитова.

Со стихами молодых авторов познакомились также жители Магадана. Своим мастерством поделился поэт, известный композитор Александр Нагаев. Он рассказал о тонкостях переложения стихов на музыку, и о том, как рождаются песни.

Литературный вечер прошел и на Кубани. Его участниками стали команда «Молодёжки ОНФ», представители Ассоциации пресс-служб Краснодарского края и все желающие. Известные и авторские стихи звучали в одном из кафе города. Своими любимыми произведениями с присутствующими поделилась заместитель главного редактора «Кубанских Новостей» Александра Кошелева.

«По первому образованию я филолог-журналист, и мне очень приятно отметить свой профессиональный праздник в такой замечательной компании», — рассказала Александра Кошелева.

День филолога стал в России своеобразным продолжением Дня славянской письменности и культуры. Поэтому команда «Молодёжки ОНФ» вместе с литературными встречами решила провести викторины на знание старославянских слов среди жителей регионов.

Что такое «булат», «куща», «днесь» и «выворотень»? На эти вопросы сегодня отвечали жители Республики Адыгеи. Участники «Молодёжки ОНФ» провели опрос на центральных улицах города Майкопа. По словам ребят, большинство людей дали правильные ответы и показали хороший уровень знаний старословянских слов.

В Оренбурге участники команды провели опрос среди студентов Гуманитарно-технического техникума. А в Белгороде мероприятие ко Дню филолога прошло на площадке центра Межкультурной коммуникации Белгородского государственного национального исследовательского университета. Участники «Молодёжки ОНФ» вместе с филологами рассказали студентам о тонкостях профессии и силе слова. Они также обсудили распространенные ошибки и трудности русского языка.