Пенза, 25 мая, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В мае текущего года в черте города Пензы было подтверждено место гнездования орлана-белохвоста. На момент обследования в гнезде находились два оперившихся птенца.

Minleshoz.pnzreg.ru Гнездо орлана-белохвоста

По сведениям минлесхоза Пензенской области, это самый крупный представитель хищных птиц, гнездящихся в регионе. Данный вид птиц занесен в Красную книгу России. За уничтожение редкой птицы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орлана-белохвоста оценивается в 100 тыс. рублей.

Первый факт гнездования орланов-белохвостов в Пензенском водохранилище отмечен в 2000 году. В настоящее время здесь известно о четырех жилых гнездах. Еще два места гнездования выявлены в Бековском и Вадинском районах. В период осенне-зимних кочевок птицы встречаются на всей территории Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, орлан с повреждённым крылом был найден в степях Заветинского района. Местный предприниматель обратился с птицей к ветеринарам. Несмотря на лечение, специалисты сделали неутешительный прогноз — орлан не сможет выжить в дикой природе. Редкая птица поселится в зоопарке Ростова-на-Дону.

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