Краснодар, , 15:46 — REGNUM Сотрудники посольства Мальты в Москве привились от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом 25 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

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«Они живы и здоровы и, кажется, их здоровье лучше, чем было раньше», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Бартоло добавил, что Мальта будет способствовать тому, чтобы этот процесс регистрации препарата «Спутник V» в Евросоюзе шёл быстрее. По его словам, стране важен приток российских туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявлял, что эффективная российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» может быть сертифицирована в Европейском союзе до конца июня 2021 года. После этого ряд стран Евросоюза будут производить препарат у себя. Возможно, среди них будет и Мальта.