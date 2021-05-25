Уфа, , 15:53 — REGNUM Пуск нового газопровода к микрорайону Затон состоялся на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2021» в Уфе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что газопровод диаметром 530 мм, протяженность которого составляет 26,2 км, возведен в ходе реализации программы развития газоснабжения и газификации Башкирии за счёт инвестиций ПАО «Газпром».

Отмечается, что ввод его в эксплуатацию позволит газифицировать свыше 30 тысяч квартир и шесть котельных социальных объектов, а также обеспечить газоснабжение уфимского Забелья. Эта территория является перспективной для застройки.

«По оценкам экспертов, это самый сложный в техническом плане проект за последние 15 лет. Газопровод пересекает множество подземных и наземных коммуникаций, более десяти различных преград. Так, специалисты выполнили подводный переход газопровода длиной 769 м через реку Белую на глубине шести метров от дна методом наклонно-направленного бурения. Трудности были связаны и с тем, что трасса газопровода проходит через лес, по участкам и паевым землям двух десятков собственников», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии до 2025 года намерены газифицировать 164 населённых пункта.