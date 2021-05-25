Сеул, , 15:52 — REGNUM Прогнозы некоторых СМИ о том, что Китай может ввести экономические санкции в отношении Южной Кореи из-за договорённостей, достигнутых в ходе недавнего южнокорейско-американского саммита, являются преждевременными. Об этом 25 мая заявил представитель администрации южнокорейского президента Ли Хо Сын в интервью американской телерадиосети CBS.

Напомним, что в ходе саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава США Джо Байден затронули вопрос морской безопасности вблизи берегов Китая.

В совместном заявлении лидеры двух стран отметили необходимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, уважать международное право, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами.

Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность тем, что Китай может принять меры в отношении Южной Кореи, как это было после размещения американских систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи несколько лет назад.

Между тем, другой представитель администрации южнокорейского президента сообщил журналистам о том, что Сеул поддерживает контакт с Пекином.