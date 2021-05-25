Ярославль, 25 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области пройдёт дистанционное электронное голосование на осенних выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

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Решение об этом было принято на заседании Центризбиркома 25 мая, на котором присутствовал и Захаров.

«Ярославская область, действительно, подала заявку о проведении дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2021. У нас уже есть положительный опыт применения электронного голосования в прошлом году, и он показал, что этот формат голосования востребован — участие в нем приняли 3,5% от обладающих правом голоса, а явка на ДЭГ составила 92%», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области.

Весенняя общероссийская тренировка дистанционного голосования тоже прошла успешно: было подано 31,5 тысячи заявок, проголосовали почти 20 тысяч ярославцев. Это на 10% выше, чем в среднем по стране.

«Уверен, что в регионе есть интерес к ДЭГ, цифры это подтверждают, растет и доверие к этому новому формату голосования. Но самое главное — дистанционное голосование — это отвечающая времени форма реализации избирательного права, которая идет не взамен, а в дополнение к традиционным, но во многом облегчает участие в выборах для многих избирателей. Приходят новые технологии, сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка — все это способствует внедрению ДЭГ. Мы благодарны за доверие Центральной избирательной комиссии и постараемся сделать электронное голосование максимально удобным для избирателей региона», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Захаров.

Дистанционное электронное голосование будет применяться на всех выборах в регионе: депутатов Госдумы России, довыборах в Ярославскую областную думу, выборах мэра Рыбинска и других местных кампаниях. Электронное голосование не заменит обычное, а лишь дополнит его.