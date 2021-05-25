Тюмень, , 15:44 — REGNUM В Тюменской области днём 26 мая местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 18−23 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах, сообщают спасатели.

Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, советуют в МЧС.

Главное, не оставлять детей без присмотра.