София, , 15:50 — REGNUM Посол Белоруссии в Болгарии Александр Лукашевич вызван на срочную встречу в МИД страны, где от него потребовали объяснения в связи «с беспрецедентным актом насильственной посадки гражданского полета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МИД Болгарии.

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«Представленное белорусским послом объяснение, отражающее официальную позицию белорусских властей, не было принято болгарской стороной в качестве заслуживающего доверия и соответствующего международному праву», — также говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в МИД Болгарии заявили, что страна намерена поддержать требование о немедленном и быстром расследовании данного случая в рамках Международной организации гражданской авиации.

Также в болгарском внешнеполитическом ведомстве призвали Минск немедленно освободить Протасевича и внимательно оценить отрицательные последствия «этого беспрецедентного акта» для отношений Белоруссии и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Европейский союз и Белоруссия должны дождаться прояснения ситуации с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair и до того момента, пока факты не станут очевидными, стороны должны проявляться сдержанность.