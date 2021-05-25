Сухум, , 15:55 — REGNUM Руководство Абхазии ни с кем не будет обсуждать вопрос о независимости республики. Об этом 25 мая заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете «Аргументы и факты».

«Вопрос государственного статуса Абхазии мы не намерены обсуждать с Грузией и с кем бы то ни было. Он определен народом, Абхазия — независимое государство», — сказал Бжания.

Он добавил, что безопасность на абхазо-грузинской границе помогают обеспечивать российские пограничники и провокации там «очень редки».

Напомним, конституция Абхазии, в которой говорится, что республика является независимым государством, была принята в ноябре 1994 года. Россия признала суверенитет Абхазии в августе 2008 года.