Москва, , 15:44 — REGNUM Расширение сетки международного авиасообщения является позитивной новостью для туристической и авиационной отраслей, и для простых российских граждан, мечтающих путешествовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«Тем не менее, стоит иметь в виду, что принимающие страны сохраняют для туристов строгие правила, которые подразумевают и платные ПЦР-тесты, и карантин (возможный в случае наличия симптомов COVID-19 в Мексике или обязательный в Исландии, например).

Кроме того, многие страны пока не признают российские вакцины, а значит, даже привитым российским гражданам придется проходить карантин.

Российские авиакомпании не спешат возобновлять полеты в открывшиеся страны именно по этим причинам.

Существуют большие риски того, что строгие условия въезда могут сказаться на загрузке рейсов и, следовательно, сделать их коммерчески невыгодными», — высказала своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 25 мая 2021 года возобновляет ранее приостановленное авиасообщение с пятью странами Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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