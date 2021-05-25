Киев, , 15:43 — REGNUM Финансовый результат крупных и средних предприятий Украины до налогообложения за первый квартал текущего года составил 166,0 млрд гривен (около $6 млрд), сообщила 25 мая украинская госслужба статистики.

Согласно источнику, нынешний результат существенного лучше показанного в аналогичном периоде прошлого года, когда предприятия показали отрицательный итог почти в 5 млрд грн.

Ведомство уточняет, что прибыль предприятий составила 218,6 млрд гривен, что всего на 9,4% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года. Однако итоговый результат значительно лучше за счет того, что убытков допущено на 74,3% меньше по сравнению с 2020 годом (напомним, что с марта по май прошлого года на Украине был объявлен общенациональный локдаун).

ИА REGNUM напоминает, что в целом по итогам прошлого года финансовый результатдо налогообложения крупных и средних предприятий Украины вышел в плюс и составил 264,4 млрд гривен. Вместе с тем, это оказалось почти в 2 раза меньше, чем показатель 2019 года — 446,9 млрд гривен прибыли.