Москва, , 15:42 — REGNUM Минфин готов исправлять ошибки в формуле поддержки регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Лавров, отвечая на вопросы спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Нужно исправить те негативные последствия, которые образовались. В том числе учесть этот дополнительный дефицит, образовавшийся в субъектах Российской Федерации. И в текущем году, при необходимости, оказать финансовую помощь, кредитную поддержку. И безусловно, как самое главное направление, совершенствовать методику прогнозирования», — заявил Лавров.

При этом, по его мнению, «сама формула, возможно, тут и ни при чем, а вот исходные данные, которые закладывались из прогноза, это всегда некая вариативность».

"Речь же шла о прогнозе доходов. И подчеркну, в прошлом (2020) году. Когда, вообще, мало кто в мире мог прогнозировать как та или иная страна, а тем более регион, будет себя чувствовать с точки зрения экономики в этих совершенно экстраординарных условиях, безусловно, точность прогноза была бы выше, если бы мы не испытывали в прошлом году высокую турбулентность во всех отношениях», — говорит он.

«Но я могу только сказать, что правительство сделало все возможное, чтобы предложить, не откладывая проблемы куда-то далеко, конкретно совершенно проверяемую формулу. Предложило ее на обсуждение субъектам РФ, представило в президиум Госсовета, где все это рассматривалось. Представлены исходные данные были, которые можно скорректировать было. Результат получился, к сожалению…» — отметил представитель Минфина.

Спикер Госдумы Володин интересовался авторством формулы поддержки регионов.

«Кто ошибся? Многие регионы из-за этого пострадали. Им теперь предстоит выделять денежные средства. А те, кто имеет ресурсы, получил дополнительные, это неплохо. Но у нас везде должен быть ответственный», — считает Володин.

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