25 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что решение приостановить авиасообщение с Белоруссией нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к некоторому увеличению прибылей Украины.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019 President.gov.by

Оксана Переможенко, , 16:31 — REGNUM Решение приостановить авиасообщение с Белоруссией нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, заявил 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это означает, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, ведь белорусский бюджет недополучит транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет… [над Белоруссией], белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы», — сказал глава МИД Украины.

«Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину и соответственно платить транзитные средства нашему государству», — подытожил он.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили читатели страницы депутата Рады Вадима Рабиновича, а также зрители канала «Первый независимый». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Некоторые из комментирующих напомнили о катастрофе сбитого авиалайнера в начале июля 2014 года Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 и был поражён ракетой в небе над территорией Донбасса, где шли военные действия. Комментирующие отметили, что над территорией Укрианы с тех пор не особо охотно летают самолеты иностранных авиакомпаний.

«Сказал главный дипломат страны, регулярно обменивающей своих граждан на других своих граждан, взятых в заложники», — написал Фарик К.

«А кто этому дебилу сказал, что европейские и другие компании не будут летать через Беларусь? Как летали, так и летают. Официального-то запрета нет и не будет, так как ЕСовские регуляторы выражают интересы своих перевозчиков, а не чужих», — пишет Всеволод С.

«А в ответ белорусы прекратят экспорт соляры… Вот и заживём!» — добавила Женя М.

«А что, украинская власть уважает права человека? Последние семь лет не замечаю…» — добавила Ирина Д.

«Я не поняла, чего мы лезем в чужое государство, у нас своих проблем мало? А вот не дадут нам солярки, а посевная?..» — спросила Жанна Д.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019 President.gov.by

«Люди интересуются, почему отменили только авиасообщения, а не доставку электроэнергии с Беларуси? Отменять, так отменять! А то как-то непонятно получается, «двойной стандарт», непатриотично!» — пишет Галя Г.

«Какие-то двойные подходы. Украинскую оппозицию кошмарят вовсю, а вот за белорусскую и российскую оппозицию горой стоят», — добавил Александр Б.

«Это когда-то закончится? Я имею ввиду, закончится чем-то адекватным… Или так и будет скатываться в каменный век? Чем можно улететь с Земли?» — спросил Tamis S.

«МН17 уже пролетел над Украиной…» — напомнил Олег Т.

«Кто будет летать через Украину???» — спросила Галина К.

«Кулебе на всю голову надо бы для начала посчитать убытки после отмены поставок дизтоплива из Беларуси. Прибыли можно и не дождаться», — отметила Елена С.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Минску ваши решения до одного места. Вы в Украине не можете порядок навести, а ещё суетесь в независимую державу со своими с*аными решениями», — отреагировал Sergey L.

«Этим идиотам лишь бы по кому-то ударить и порадоваться, а о своих последствиях не думают, там, похоже, и думалка неразвита. Задание выполнили и все», — добавил Руслан Д.

«Компенсации авиаперевозчикам будут или и так сойдёт?» — спрашивает Natali S.

«В Украине есть закон о референдуме, вот Кулеба вначале пусть проведет опрос, что нужно или нет гражданам Украины, не надо позорить и подвергать изоляции граждан Украины», — призвала tatyana z.

«До 2019 года каждый год ездили в Беларусь отдыхать на своей машине (к родственникам в деревню). По сроку где то на 2—3 недели. Ни разу не было к нам вопросов. Проезжал всю Беларусь вдоль и поперек. Не нарушай законов, и вопросов к тебе не будет. В отличие от Украины, в Беларуси законы работают», — пишет Sergey.

«Особенно безопасно будет европейским самолетам пересекать прифронтовые области. Память у них короткая», — написала Ananda_Crym.

«А что мешало до этого случая над Украиной летать самолетам? Этот идиот, вообще-то, должен знать, что военный конфликт мешает уже 7 лет», — отметил Kas Kasat.

Бумажный самолётик Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приличных слов просто нет, да и не будет, лучше бы Зе[ленский] с криком «наших бьют» бросился бы на защиту Батьки», — добавил Ли.

«Через страну в войне вряд ли самолеты будут летать», — предположил mixa sma.

«Протасевич этот — белорус по гражданству, его Белоруссия и задержала, какая угроза гражданам Украины, непонятно. А иностранные авиакомпании 7 лет облетают Украину, а сейчас всё бросят и начнут за транзит башлять. У Кулебы есть советник?..» — пишет Каш Нат.

«Мои знакомые из Харькова сейчас в Минске на процедурах после операции (онкология). Предстоит еще долгое лечение с поездками… Они в шоке! Кто-то о людях подумал?!» — добавила Марина Д.

«Ну и как теперь белорусам, застрявшим на Украине, домой попасть?» — спросил читатель Kara-T.

Напомним, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией.

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