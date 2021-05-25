25 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. Заявление экс-чиновника обсуждали не только в Екатеринбурге, но и по всей стране.

Антон Якимов, , 20:39 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. Заявление экс-чиновника обсуждали не только в Екатеринбурге, но и по всей стране.

Евгений Ройзман Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются», — сообщил молодёжи Ройзман. Правда, сказал он это не на последнем звонке (хотя ещё несколько лет назад экс-чиновника на такие мероприятия приглашали), а в соцсети Facebook.

За несколько дней до этого в Екатеринбурге прекратило своё работу генеральное консульство США. Сам экс-мэр получил уже несколько штрафов за участие в незаконных митингах и другие провинности. Также бывший чиновник является рьяным сторонником отбывающего срок блогера Алексея Навального.

«Совет для слабых», — парировал Ройзману политолог Глеб Павловский, уже долгое время находящийся в стане «либеральной оппозиции». Реакция Павловского вызвала отдельный вал комментариев в Facebook. Не остался в долгу и сам экс-мэр. «Угу. Тех, которых я лет десять назад уговаривал не уезжать, уже сажать начали», — ответил Ройзман.

Многих удивило, что оппозиционер призывает школьников покинуть страну, а сам остаётся здесь. «Женя, коли так, так и вали. Двери закрываются», — пишет Аслан А. «А сам, конечно же, никуда не уехал. Вот такой он молодец», — пишет телеграм-канал «Подливтика 2.0».

Уральский философ Андрей Коряковцев нестандартно отреагировал на пост Ройзмана, разместив шуточную инструкцию для желающих уехать из России.

«Уважаемые выпускники! Если вы всерьёз задумались об эмиграции, то вы уже сейчас должны озаботиться о том, что вам облегчит адаптацию в ЕС или США. Например, смена пола или сексуальной ориентации. Также будьте готовы к ненависти представителей местного населения за то, что вы заняли их рабочее место или место в университете. Но, в случае чего, вас, конечно, защитит полиция. Рекомендую решать проблему уже этим летом: в день ВДВ начать общение с бывшими десантниками о правах разнообразных меньшинств, а потом, пока синяки ваши не рассосались — мигом в американское консульство за визой». Андрей Коряковцев Генеральное консульство США в Екатеринбурге Алексей Банников © ИА REGNUM

Впрочем, нашлись и те, кто «с пониманием» отнёсся к пожеланию Ройзмана. Так, общественник Митя Алешковский сказал, что испытывает «те же самые чувства», что и экс-мэр Екатеринбурга. «Бедняга! Как же вы страдаете!» — переживает Юлия А.

Остаётся вопрос, кто же побежит по призыву Ройзмана за границу. Такими беглецами могут оказаться «его поклонники с либеральной ориентацией», которым тяжело жить «в окружении совков и колорадов», предполагает телеграм-канал «Третья столица».

Однако, если перестать шутить, то окажется, что Ройзман не перегибает палку и не кривит душой. «Он честно и прямолинейно озвучил единственную практически реализуемую программу российского либерализма», — считает Андрей Коряковцев. Все остальные планы либеральной оппозиции в России есть «утопия», уверен философ.

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