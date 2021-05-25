Антон Якимов, 25 мая 2021, 20:39 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. Заявление экс-чиновника обсуждали не только в Екатеринбурге, но и по всей стране.
«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются», — сообщил молодёжи Ройзман. Правда, сказал он это не на последнем звонке (хотя ещё несколько лет назад экс-чиновника на такие мероприятия приглашали), а в соцсети Facebook.
За несколько дней до этого в Екатеринбурге прекратило своё работу генеральное консульство США. Сам экс-мэр получил уже несколько штрафов за участие в незаконных митингах и другие провинности. Также бывший чиновник является рьяным сторонником отбывающего срок блогера Алексея Навального.
«Совет для слабых», — парировал Ройзману политолог Глеб Павловский, уже долгое время находящийся в стане «либеральной оппозиции». Реакция Павловского вызвала отдельный вал комментариев в Facebook. Не остался в долгу и сам экс-мэр. «Угу. Тех, которых я лет десять назад уговаривал не уезжать, уже сажать начали», — ответил Ройзман.
Многих удивило, что оппозиционер призывает школьников покинуть страну, а сам остаётся здесь. «Женя, коли так, так и вали. Двери закрываются», — пишет Аслан А. «А сам, конечно же, никуда не уехал. Вот такой он молодец», — пишет телеграм-канал «Подливтика 2.0».
Уральский философ Андрей Коряковцев нестандартно отреагировал на пост Ройзмана, разместив шуточную инструкцию для желающих уехать из России.
Впрочем, нашлись и те, кто «с пониманием» отнёсся к пожеланию Ройзмана. Так, общественник Митя Алешковский сказал, что испытывает «те же самые чувства», что и экс-мэр Екатеринбурга. «Бедняга! Как же вы страдаете!» — переживает Юлия А.
Остаётся вопрос, кто же побежит по призыву Ройзмана за границу. Такими беглецами могут оказаться «его поклонники с либеральной ориентацией», которым тяжело жить «в окружении совков и колорадов», предполагает телеграм-канал «Третья столица».
Однако, если перестать шутить, то окажется, что Ройзман не перегибает палку и не кривит душой. «Он честно и прямолинейно озвучил единственную практически реализуемую программу российского либерализма», — считает Андрей Коряковцев. Все остальные планы либеральной оппозиции в России есть «утопия», уверен философ.
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