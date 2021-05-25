Вашингтон, 25 мая, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена ожидается 15—16 июня в Женеве. Об этом сообщает 25 мая телеканал CNN, ссылаясь на источники в Белом доме.

(сс) Alexey M Женева

По информации сотрудников администрации президента США, Женеву окончательно выбрали в качестве города, где состоится встреча глав России и США.

Переговоры с Путиным Байден проведёт в конце своей первой зарубежной поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал скорое заявление по встрече Путина и Байдена.

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