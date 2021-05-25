Москва, , 15:38 — REGNUM За последнее десятилетие в Москве было отреставрировано около 35% театров. Об этом сообщал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«У нас в 2011 году только 30% считалось, что площади в нормальном состоянии, то есть треть. Две третьи требовали ремонта, обновления, а некоторые были практически в аварийном состоянии, — приводит слова Кибовского РИА Новости. — На 1 января 2021 года сейчас практически 65% все уже у нас нормально, ещё остается доделать 35%».

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Глава департамента отметил, что разработана программа, по которой каждый театр знает свои перспективы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 мая откроет двери Зелёный театр ВДНХ.

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