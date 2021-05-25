Анкара, , 15:38 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, находящийся в Турции с двухдневным визитом, провел переговоры с главой турецкого государства Реджепом Эрдоганом. По итогам переговоров стороны провели пресс-конференцию, в рамках которой раскрыли ряд подробностей. Об этом 25 мая сообщает Polskie Radio.

Так, польский лидер выразил удовлетворенность по поводу новых возможностей сотрудничества в рамках треугольника Польша — Румыния — Турция, а также по поводу расширения польско-турецкого взаимодействия в военной сфере, политике и экономике.

«Благодаря взаимодействию в рамках НАТО, Польша и Турция смогут отразить любые внутренние или внешние угрозы. Сотрудничество трех стран — Польши, Турции и Румынии — на уровне глав государств важно для безопасности всего региона. Польша закупит у Турции 24 боевых беспилотника Bayraktar TB2 и станет первой страной НАТО, заключившей такой контракт с Анкарой», — сообщил Дуда.

Президент Эрдоган, в свою очередь, поприветствовал решение Польши направить морские патрульные самолеты и военную миссию на базу Инджирлик на юге Турции в рамках мер безопасности НАТО. Кроме того, он также подчеркнул важность укрепления политического взаимодействия Анкары с Варшавой, указав их общие интересы в рамках блока НАТО и общие вызовы.