Токио, , 15:39 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на японском авторынке было продано на 26,3% больше автомобилей (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным ассоциации, всего в Японии за месяц было продано 182 760 автомобилей. При этом за период с января по апрель 2021 года продажи автомобилей на японском авторынке выросли на 6,1%, до 947 232 экземпляров.

Марочный рейтинг по продажам автомобилей в Японии в апреле возглавил бренд Toyota, реализация которого выросла на 26,7%, что в численном выражении составило 101 279 экземпляров. Вторую строчку занимает Honda, чьи продажи сократились на 7,2%, до 20 737 единиц. На третьем месте оказалась ещё одна японская марка — Nissan с результатом 13 120 проданных машин (+51,8%).

Напомним, в марте 2021 года в Японии продажи автомобилей выросли на 2,4%, до 384 114 экземпляров.

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