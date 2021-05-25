Джакарта, , 15:36 — REGNUM Пандемия коронавируса, поразившая Индонезию за последние 15 месяцев, привела к гибели почти 50 000 человек, сообщает CNN Indonesia.

В Инндонезии также выявили десятки случаев мутаций вариантов B117, B1617 и B1351.

Согласно данным оперативной группы по борьбе с COVID-19, всего 10 районов и городов в Индонезии попали в «красную» зону.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 10 125 480 человек.

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